إيطاليا: رقم قياسي لنقل الحاويات في ميناء لا سبيتسيا

(أنسامد) - يناير 11 - روما - سجل ميناء لا سبيتسيا رقما قياسيا بنمو نقل الحاويات المنقولة عبر السكك الحديدة عبر الميناء، بنسبة 12% خلال عام 2021.



وسجل الميناء، رحلات قطار نقل بعدد 8500 قطار و125 ألف عربة، مما يؤكد جودة الميناء ووقوعه بين أفضل 10 مواني في أوروبا.



وقال ماريو سوماريفا، رئيس هيئة نظام الموانئ لبحر ليغوريا الشرقي، "زيادة القطارات بنسبة أكثر من 11% بالمقارنة بعام 2020، و6.6% بالمقارنة بعام 2019، هو تكليل للسياسة الخضراء التي نتبعها والعمل الجماعي الذي يتعزز في الميناء والحوار المستمر عبر الأراضي".



وتابع، بالقول إن هذه الأرقام تؤكد أهمية دخول منصة سانتو ستيفانو دي ماجرا، الوسيطة في المراجعة المقترحة لشبكات تن- تي، بواسطة المفوضية الأوروبية، والتي تعد عملية لنظام الموانئ لدينا.



وشدد المسؤول على الأهمية التي تحظى بها المحطات الوسيطة في الخطة الموضوعة من قبل الهيئة للفترة بين 2022 و2024. (أنسامد).



