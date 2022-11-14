دار أزياء أرماني تطرح ساعة يد جديدة للجنسين

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - تطرح دارالأزياء الإيطالية الفاخرة "جورجيو أرماني"، ساعة يد جديدة تحمل اسم جورجيو أرماني 11، ضمن سلسلة جديدة من الساعات للرجال والنساء، تكريماً لعنوان مقر أرماني في شارع بورجونوفو، الذي يعد المقر التاريخي للعلامة التجارية.



جاءت المجموعة الجديدة من الساعات في إصدار محدود، وتم تصميمها بالتعاون مع دار صناعة الساعات السويسرية "برميجياني فلورييه".



وتتميز ساعة جورجيو أرماني 11 بأنها جميلة وأنيقة، وتعمل بحركة تلقائية، تشبه مراحل القمر.كما أن ميناءها المربع الشكل مستدير برفق على الزوايا، مما يثبت أنه مثالي لكل من الرجال والنساء.



تشير التفاصيل إلى التصميم الرائع مع الأسلوب الذي يمزج بين الشكل الذكوري والأنثوي، في طابع نموذجي يحمل شعار جورجيو أرماني.



تتكون الساعة من ثلاث مواد مختلفة، وهي متوفرة بخمسة أنواع مختلفة، من فولاذ بميناء رمادي أو أزرق، وذهب وردي مع ميناء عاجي أو رمادي وبالذهب الأصفر مع ميناء أسود، مع حزام جلدي. (أنسامد).



