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رفاهيّة - هندسة و تصميم
بحرية: دورة لتحسين مستوى مصممي سلاسل التوريد
    (أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - نظمت مؤسسة سي ان ايه فورمازيوني فورلي-شيزينا بالتعاون مع ايسيبار رافينا الدورة التدريبية الثالثة لصقل خبرات مصممي سلاسل التوريد البحرية لدوره الهام في عملية الانتاج والتاثير الاقتصادي للمنتج المستدام.

    وقد استغرقت هذه الدورة 800 ساعة من الدراسات النظرية و320 ساعة من التدريب العملي في الشركة وهي دورة مجانية بفضل التمويل المشترك للصندوق الاجتماعي الاوروبي وبرنامج 2021-2027 لمنطقة ايميليا رومانيا.

    وتهدف الدورة الي تدريب المهنيين من ذوي المهارات في التاثير الاقتصادي للمنتجات المستدامة والقدرة علي تنفيذ التطوير التقني المفصل لمنتج بحري وتحديد الحلول التكنولوجية الاكثر ملائمة.

    مع معدل نمو مبيعات عالمي يقدر بحوالي 30٪ لعام 2021، تعد القوارب قطاعًا رائدًا في صناعة إيطاليا، وهي في بحث مستمر عن مشغلين جدد.

    (أنسامد).

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