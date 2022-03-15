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رفاهيّة - هندسة و تصميم
معرض المجوهرات Homi Fashion & Jewels في ميلانو
    (أنسامد) - مارس 15 - روما - أقيم في ميلانو معرض المجوهرات Homi Fashion & Jewels ، وهو الحدث المخصص لعرض المجوهرات العصرية وإكسسوارات الموضة .

    تشارك في المعرض - الذي استمر أربعة أيام - العديد من العلامات التجارية الشهيرة في عالم المجوهرات والاكسسوارات، بجانب المصممون الإيطاليون والأجانب، االكبار والناشئون.

    ويستضيف هذا المعرض 376 علامة تجارية، 37 ٪ منها تأتي من الخارج، وعلى وجه الخصوص من اليونان، وإسبانيا، وتركيا، وفرنسا، والهند، وأمريكا. (أنسامد).

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