إيطاليا: عدد العاطلين ينخفض إلى أقل من مليوني شخص

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - أظهرت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن عدد العاطلين عن العمل في إيطاليا قد انخفض إلى أقل من مليوني شخص، لأول مرة منذ عام 2011، حيث سجل الربع الثالث من العام الجاري 1.981 مليون عاطل عن العمل.



وكشف المعهد أن معدل البطالة انخفض إلى 7.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009.



وبالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، فقد بلغ الانخفاض 0.2%، وكذلك 1.2% بالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.



وإلى جانب ذلك، ظل معدل التوظيف مرتفعا، عند 60.2%، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بداية السلسلة الإحصائية في عام 2004.



وارتفع معدل التوظيف بمقدار 1.1 نقطة مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.



وبين المعهد أن عدد العاملين وصل إلى 23.126 مليون حتى الربع الثالث من العام الجاري. (أنسامد).



