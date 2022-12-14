إيطاليا : إغلاق 60 الف متجرللتجزئة حتي 2027

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - قالت جمعية اتحاد الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم إنها تتوقع إغلاق 60 ألف متجر صغير في إيطاليا من الآن وحتى عام 2027، مع فقدان حوالي 100 ألف وظيفة.



وأضافت الجمعية أنه ووفقا للأرقام التي تم الكشف عنها، فإن إيطاليا لديها 73000 منفذ بيع بالتجزئة أقل الآن مما كانت عليه في عام 2016، مضيفة أن 30.000 من هذه المنافذ قد فقدت منذ عام 2019 بسبب المنافسة مع التجارة الإلكترونية كونها عاملا كبيرا. .



وأشارت إلي أنها تتوقع أن تتجاوز التجارة الإلكترونية الحصة السوقية للمتاجر الصغيرة غير الغذائية في عام 2027 أو 2028.



(أنسامد).



