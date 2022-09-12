إيطاليا : ارتفاع صادرات المكرونة العام الماضي

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - قامت إيطاليا بتصديرأكثر من 2 مليون طن من المكرونة في عام 2021، أي بزيادة قدرها 18% مقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل عشر سنوات مضت، بقيمة 2.4 مليار يورو، بارتفاع بنسبة 35% في العقد الماضي.



تعد إيطاليا أكبر منتج للمكرونة في العالم بمتوسط انتاج ;;3.3 مليون طن سنويًا، كما أنها تمتلك أعلى معدل استهلاك للفرد من المكرونة (24 كجم)، وذلك وفقا لمعهد خدمات سوق الأغذية الزراعية (Ismea)، بمناسبة إطلاق حملة "La Pasta"، أي المكرونة.



تهدف الحملة إلى الترويج للمنتجات التي تنتمي إلى سلسلة توريد المكرونة وتتضمن جولة متنقلة في مدن الفن ومنتجعات العطلات خلال أقل من شهر. ستعبر المبادرة شبه الجزيرة من الجنوب إلى الشمال تحت شعار "المكرونة. مكمل للسعادة".



تنطلق الجولة في 10 و11 سبتمبر من ساحة سان فيتو لو كابو، قبل أن تنطلق في تسعة مراكز أخرى. في كل مرحلة من مراحل الجولة، سيتم إعداد وصفتين نموذجيتين للمنطقة التي تمر بها الحملة، بهدف الكشف عن أبرز الجوانب المتعلقة بإعداد المكرونة. (أنسامد).



