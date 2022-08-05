إيطاليا:تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي لأول مرة منذ يناير

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - انخفض مؤشر مديري مشتريات الخدمات في إيطاليا لأول مرة خلال شهر يوليو الماضي، بالمقارنة بالشهر السابق، يونيو، بحسب بيانات وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال.



وأوضحت الوكالة أن مؤشر مديري مشتريات الخدمات المعدل الموسميا لإيطاليا، انخفض إلى 48.4 نقطة في يوليو، مقارنة بـ 51.6 في يونيو.



وبينت الوكالة أن هذا هو أول انخفاض منذ يناير الماضي، ويرجع إلى تدهور ظروف الطلب.



وقال الخبير الاقتصادي في الوكالة، لويس كوبر، "يتزامن الانكماش في القطاع الثالث مع الانخفاض الحاد في الإنتاج الصناعي في يوليو، ونتيجة لذلك، تم تسجيل أول انخفاض في إنتاج القطاع الخاص منذ يناير". (أنسامد).



