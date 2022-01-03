(أنسامد) - يناير 3 - روما - بدأ الذكاء الاصطناعي يشق طريقه إلى الشركات الإيطالية الا ان عدد قليل من الشركات هو الذي يلجأ اليه ومازالت ثلثا الشركات متأخرة في هذا الصدد.



يدخل الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء للشركات والمؤسسات العاملة في السوق الإيطالية.



قال جوزيبي ستابيليني ، المدير العلمي لمختبر المشتريات "إن صورة إدخال الذكاء الاصطناعي (Ai) في عمليات الشراء واضحة: ثلث الشركات نشطة في هذه التقنيات بموقف استباقي ، يتكون من التعاون مع الشركات الاستشارية وبائعي البرامج والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد الخاصة بهم ( العملاء والموردين).



واضاف انه من ناحية أخرى ، لم تستكشف ثلثا الشركات هذا النوع من التكنولوجيا بعد ".



وقد أجرى المركز أول مشروع بحثي يركز على تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عملية الشراء ، والذي تم إجراؤه في عام 2021 على حوالي 130 شركة ، "لقد اعتمدت الشركات الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في مراحل إدارة البائعين ، المصادر الإلكترونية & إدارة العطاءات وإدارة العقود وتحليل الإنفاق ".



يسلط كبار مسؤولي المشتريات (Cpo) للشركات الإيطالية والمتعددة الجنسيات الكبرى المشاركة في الدراسة الضوء على كيفية تحول الاهتمام في السنوات القادمة إلى مراحل مهمة ومعقدة من عملية الشراء. (أنسامد).



