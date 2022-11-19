Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - قطاعات
ارتفاع العجز التجاري لإيطاليا في الأشهر التسعة الأولى
خلال العام الجاري
    (أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن إيطاليا سجلت عجزا تجاريا بأكثر من 31 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

    وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن هذا يرجع إلى عجز في الطاقة قدره 85 مليار يورو في أعقاب الارتفاع الهائل في الأسعار.

    وأشار المعهد الوطني للإحصاء، إلى إن الصادرات الإيطالية ارتفعت بنسبة 1.6% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.7%. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا:اكتشاف 24 قطعة نقود معدنية تحت الماء في كاسكيانو و رياكي

    ألبوم الصور