ارتفاع العجز التجاري لإيطاليا في الأشهر التسعة الأولى

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن إيطاليا سجلت عجزا تجاريا بأكثر من 31 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.



وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن هذا يرجع إلى عجز في الطاقة قدره 85 مليار يورو في أعقاب الارتفاع الهائل في الأسعار.



وأشار المعهد الوطني للإحصاء، إلى إن الصادرات الإيطالية ارتفعت بنسبة 1.6% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.7%. (أنسامد).



