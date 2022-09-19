ارتفاع مبيعات المواد الغذائية عبر الإنترنت في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - سجلت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات عبر شبكة الإنترنت في إيطاليا في عام 2021 معدل نمو 17% لتصل إلى 700 مليون يورو، بقيمة إجمالية 4.78 مليار يورو، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مرصد التجارة الإلكترونية التابع لجامعة العلوم التطبيقية في ميلانو.



سجلت مبيعات الطعام والنبيذ وحدها 1.62 مليار يورو، بارتفاع بنسبة 17% في عام 2021، منها 38% من مبيعات الطعام عبر شبكة الإنترنت.



في الواقع، كان وباء كورونا بمثابة حافز لقطاع الأغذية الزراعية، مما ساعد في تحقيق طفرة في القطاع، الا أنه كشف في الوقت نفسه عن حجم التحديات التي يواجهها السوق. لكن الحلول المبتكرة التي جاءت من التعامل مع هذا السيناريو الجديد، تعمل على تغيير قواعد اللعبة.



وتشمل التجارة مختلف القطاعات، من التخزين الأمثل للبضائع للتعامل مباشرة مع المستهلك، إلى التعبئة والتغليف والحاجة إلى تسليم المنتجات في غضون 24/48 ساعة من الطلب في جميع أنحاء إيطاليا وخارجها. (أنسامد).



