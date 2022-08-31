إيطاليا:تمديد خفض الرسوم على البنزين والديزل 15 يوما أخرى

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - قالت مصادر في وزارتي الصناعة والاقتصاد في إيطاليا إن خفض الرسوم على البنزين ووقود الديزل في إيطاليا سيستمر لمدة 15 يوما أخرى.



وتواجه إيطاليا ضغوطًا غير مسبوقة في مجال الطاقة وسط حرب أوكرانيا والابتزاز الروسي المزعوم للغاز.



وقالت المصادر إن أسعار البنزين والديزل في المحطات ستستمر في الانخفاض حتى الخامس من أكتوبر.



كان من المقرر أن ينتهي التخفيض في الرسوم الجمركية في 20 سبتمبر.



تم الإعلان بالفعل عن تمديد الخفض في أحدث حزمة مساعدات حكومية للأسر والشركات التي تعاني في هذا المجال ، لكن كان على إدارة ماريو دراجي الانتظار للحصول على عائد إضافي من ضريبة القيمة المضافة لدفع ثمن هذه الخطوة.



وقالت المصادر إن هذا الإجراء من المحتمل أن يصدر به مرسوماً وزارياً. (أنسامد).



