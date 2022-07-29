إيطاليا: الصناعة تحقق أعلى حجم أعمال منذ عام 2000

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - حقق القطاع الصناعي الإيطالي أعلى حجم أعمال (مبيعات) خلال شهر مايو الماضي، بصافي نمو بلغ 1.4% مقارنة بالشهر السابق، مقسمة بين 1.5% في السوق المحلي و1.1% في السوق الخارجي.



وجاءت هذه البيانات وفق التقرير الأخير عن القطاع الصادر عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، الذي أشار إلى أنه رغم أن المؤشرات قد تكون "ضعيفة قليلا"، مقارنة بالشهر السابق إلا أن النمو الاقتصادي مستمر ليصل إلى أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء في يناير 2000.



وبالمقارنة السنوية، نما إجمال المبيعات بنسبة 23.6% (24.2% للسوق المحلي و22.4% للسوق الخارجي).



وبالنسبة للقطاعات الصناعية، أوضح إستات أن مؤشرات المبيعات المعدلة موسميا زادت مقارنة بالشهر السابق بالنسبة للطاقة بنسبة 9.8%، والسع الوسيطة بنسبة 2.4%، بينما كان هناك انخفاض طفيف للسلع الرأسمالية بنسبة 1% والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.2%.



ورغم هذه الأرقام، يخشى المستهلكون أن يكون هذا النمو ما هو إلا "خداع بصري" في ظل ارتفاع كبير في التضخم وأسعار الطاقة. (أنسامد).



