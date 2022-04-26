اتحاد الصناعات الإيطالي يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - توقع الاتحاد العام للصناعات الإيطالية Confindustria، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي خلال الربع الأول من عام 2022، مع عدم وجود مجال كبير للمناورة، إضافة إلى آفاق مستقبلية قاتمة، جراء تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الإيطالي.



وأوضح الاتحاد أنه خلال شهر مارس الماضي، تدهورالاقتصاد الإيطالي بشكل حاد، جراء الصراع في أوكرانيا الذي "فاقم الزيادات في أسعار الطاقة والسلع الأخرى، وزاد من ندرة المواد، وعدم اليقين".



ونوه الاتحاد إلى أن هذا الصراع، إضافة إلى تأثير وباء كورونا، يؤدي إلى انخفاض للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022، ويمتد بظلاله على مدار الربع الثاني، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية لشهر أبريل، تظهرخطورة الوضع.



يبين الاتحاد أنه خلال شهر مارس، شهد زيادة في "تآكل الثقة في الشركات الصناعية، والتي بدأت في الأساس منذ نهاية عام 2021"، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع بشكل أكبر، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، بـ 55.8 نقطة من أصل 58.3 نقطة.



وتابع الاتحاد، "بعد تقلبات الفترة من يناير وفبراير، من المتوقع أن يتعمق تأثير الصراع على الإنتاج في مارس، وهذا يعني انخفاضا كبيرا في متوسط الناتج المحلي للربع الأول". (أنسامد).



