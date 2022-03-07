الحرب في أوكرانيا تهدد التعافي في إيطاليا

(أنسامد) - مارس 7 - روما - أكد رئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، كارلو بونومي أن الحرب التي تجرى في أوكرانيا قد تهدد التعافي في إيطاليا، مشيرا إلى تفاقم مشكلة الطاقة التي زادت أسعارها بنسبة تصل إلى 400% بالمقارنة بعام 2021.



وأوضح بونومي، "ما يحدث في أوكرانيا يعرض للخطرالتعافي في بلدنا"، قبل أن يضيف، "أدى الصراع إلى تفاقم مشكلة الطاقة حيث حدثت زيادات كبيرة جدا بالمقارنة بعام 2021، بنسبة تصل إلى 400%".



ونوه المسؤول إلى أن الوضع الجديد الناجم عن الصراع في أوكرانيا والقفز في أسعار الطاقة، يتطلب إعادة كتابة خطة التعافي وإطالة أمدها مؤقتا، مع التوجه بشكل أكبر نحو التحول البيئي.



كما حث المسؤول على إعداد استراتيجية جديدة متوسطة وطويلة الأمد بشأن الطاقة. (أنسامد).



