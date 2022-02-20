إيطاليا تسجل ثاني أكبر نمو بقطاع البناء في الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - كشفت مؤسسة "يوروستات" الأوروبية للإحصاء الجمعة أن إيطاليا سجلت ثاني أعلى زيادة في قطاع البناء في الاتحاد الأوروبي في عام 2021، بنسبة 19.3%.



واشارت أن أكبر نمو في قطاع البناء كان في المجر بنسبة 29%، تليها إيطاليا بنسبة 19.3% والسويد بنسبة 9.6%.



وذكرت أن أكبر انخفاض كان في ألمانيا (-13.6%)، ثم سلوفينيا (-6.4%) والنمسا (-4.3%).



الجدير بالذكر أن "يوروستات " تتولي المسؤولية الرئيسية في تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي.



(أنسامد).



