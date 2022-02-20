إيطاليا تسجل ثاني أكبر نمو بقطاع البناء في الاتحاد الأوروبي

عشرة جرحى و14مفقودا في حريق العبارة الايطالية
"يوروفيري أوليمبيا "قبالة اليونان
دراغي : الحكومة خصصت قرابة ثمانية مليارات يورو للطاقة
الإمارات: "الصحة" تجري 388,495 فحصا لكوفيد-19
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
كوفيد والتغذية.. تغير العادات الغذائية للشباب
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد