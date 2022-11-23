ايطاليا: البنوك الخاصة ستزيد كتلتها عن تريليون يورو عام 2024

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - اكد تقرير للاتحاد المصرفي الايطالي الخاص أن الأصول الخاضعة لإدارة الخدمات المصرفية الخاصة سترتفع في نهاية عام 2022 إلى 949 مليار يورو وستتجاوز تريليون بحلول عام 2024، لتصل إلى 1.084 مليار بفضل متوسط ;;نمو سنوي يبلغ 6.8٪.



ويشير التقرير إلى مدى اقتناع المشغلين الخاصين بأنه على الرغم من التدهور المتوقع للاقتصاد الإيطالي، فإن القطاع سيكون قادرًا على تسجيل تحسن في آفاقه في الأشهر الـ 12-18 المقبلة.



في النصف الأول من هذا العام، جمع القطاع 42 مليار يورو (ما يعادل 4.1٪ من إجمالي الأصول مقارنة بـ -0.2٪ لمشغلي التجزئة).



منذ عام 2007، سجلت المبالغ التي تعود إلى الأسر التي تلجأ للخدمات المصرفية الخاصة نموًا كبيرًا وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب + 6.6٪، وهو أعلى من النمو في الثروة الإيطالية الذي توقف عند 1.4 في المائة.



ويؤكد رئيس الاتحاد المصرفي الخاص أندريا راجيني أنه "حتى في عام شديد التعقيد مثل عام 2022، تمكنت الخدمات المصرفية الخاصة من الاستمرار في مسارها الحافل بالنمو كما يتوقع التطوير الإضافي للصناعة في الاعتماد على مركزية الاستشارات وعلى العناصر الرئيسية اللازمة للنجاح وهي: الثقة والابتكار والحماية". (أنسامد).



