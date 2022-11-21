إنتاج إيطاليا من التفاح يتجاوز 2 مليون طن

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - بلغ إجمالي إنتاج إيطاليا من التفاح 2.053 مليون طن في عام 2022، وهو ما يعادل نفس المستوى الذي تم تسجيله في عام 2021، الا أنه جاء أقل قليلاً عن مستوى الانتاج الذي تم تسجيله في شهر أغسطس.



ووفقا للبيانات الصادرة عن الرابطة الإيطالية لمنتجي التفاح، بلغت كمية التفاح المعد للاستهلاك الطازج 1.7 مليون طن، وهو رقم أقل مما كان عليه العام الماضي. وقامت الرابطة الإيطالية لمنتجي التفاح بتحديث بيانات الإنتاج لعام 2022 بمناسبة افتتاح معرض Interpoma، المعرض التجاري الدولي لزراعة وحفظ وتسويق التفاح.



وأشارت الرابطة الإيطالية لمنتجي التفاح، إلى أن هذه البيانات ليست نهائية. وسلط التقرير الضوء على رقم قياسي جديد لانتاج التفاح العضوي، والذي من المتوقع أن يتجاوز إنتاجه 220 ألف طن.



من حيث مناطق الإنتاج، تراجع إنتاج منطقة ألتو أديجي بنسبة 9% وترينتينو 8% مقارنة بعام 2021. كما انخفض إنتاج فريولي فينيتسيا جوليا بنسبة 18%، فيما تراجع إنتاج لومبارديا 15%.



وسجلت منطقة إميليا رومانيا إنتاج يضاهي إنتاج 2018. وتجاوز إنتاج بييمونتي 240 ألف طن، مما يؤكد أنها المنطقة الأكثر إنتاجية بعد ترينتينو ألتو أديجي. (أنسامد).



