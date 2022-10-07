رئيس إيني: مخزوناتنا من الغاز كافية للشتاء القادم

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي أن إيطاليا من المفترض أن يكون لديها ما يكفي من الغاز للشتاء القادم، رغم عدم اليقين بشأن الغاز الروسي.



وأوضح ديسكالزي، خلال ندوة على الإنترنت، نظمتها صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية، "تم استبدال الغاز الروسي فعليا (بإمدادات من الدول الأخرى، ومخازننا ممتلئة"، مشيرا إلى أن إيطاليا سيكون لديها الغاز الكافي للشتاء القادم، ما لم يقع حدث كبير غير متوقع.



وأضاف، "الغاز الروسي لا يزال يتدفق، بين 10 و15 مليون متر مكعب في اليوم"، مؤكدا، "يمكن أن نكون هادئين خلال الشتاء المقبل، وفقا لهذه الظروف".



غير أن ديسكالزي نوه إلى احتمالية وجود مشاكل فنية لدى البلدان الموردة الأخرى، موضحا أن الشتاء المقبل سيكون أكثر برودة مقارنة بالسنوات الأربعة الماضية، اعتمادا على المستوى الإحصائي.



واختتم رئيس المجموعة الإيطالية بالقول، "ينبغي ألا نكون متشائمين، ولكن واقعيين". (أنسامد).



