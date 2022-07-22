إيطاليا: عودة إمدادات الغاز الروسي إلى الزيادة مرة أخرى

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - عادت إمدادات الغاز الروسي إلى إيطاليا للزيادة مرة أخرى بنسبة 71%، لترتفع من 21 إلى 36 مليون متر مكعب يوميا.



ونقلت مجموعة إيني الإيطالية على موقعها على الانترنت، أن جازبروم زادت من إمدادات الغاز الموجهة إلى إيطاليا بنسبة 71.4% مقارنة باليوم السابق.



وأوضحت المجموعة الإيطالية على موقعها، "أعلنت شركة غازبروم، الخميس، تسليم كميات غاز تقارب 36 مليون متر مكعب، مقارنة بالتسليم اليومي لحوالي 21 مليون متر مكعب خلال الأيام الأخيرة"، مشيرة إلى أن هناك تغييرات كبيرة أخرى في كميات التسليم التي ستقدمها غازبروم.



على صعيد آخر، أعلنت روسيا عودة فتح خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، وعودة تدفق الغاز من هذا الخط إلى أوروبا بنسبة 40%.



وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أنه أعيد فتح الغاز بعد إغلاقه في 11 يوليو من أجل الصيانة، ليرتفع الغاز المورد منه بنسبة 40% مقارنة بما كان عليه قبل الإغلاق. (أنسامد).



