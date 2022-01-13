إيطاليا: "إيتا" تنقل 1.26 مليون مسافر منذ اكتوبر الماضي

(أنسامد) - يناير 13 - روما - منذ أن بدأت شركة "إيتا" الجديدة في أكتوبر الماضي، واستطاعت أن تفرض اسمها في سوق الطيران، حيث نقلت 1.26 مليون مسافر، بحجم مبيعات يقل قليلا عن 90 مليون يورو.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إيتا، ألفريدو ألتافيلا، في جلسة استماع، "نقلنا 1,26 مليون مسافر، بحجم مبيعات يقل قليلا عن 90 مليون يورو"، مضيفا، "الاتفاق مع النقابات والمنظمات المهنية للعقد الجديد كان مهما للغاية".



وتابع المسؤول، بالقول إن إيتا كانت "أول شركة تطلق الدرجة الممتازة على الرحلات الداخلية"، مستطردا، "كانت الإيرادات في عام 2021، أقل بنسبة 50^ من المخطط الصناعي، متأثرة ببعض العوامل، لاسيما الوباء، ثم لم نفز بمناقصة سردينيا، ولم نتمكن من بدء الحملة الإعلانية لبيع التذاكر حتى 5 أكتوبر".



وشدد المسؤول على ضرورة دمج الشركة مع تحالف يضمن النمو والنتائج الاقتصادية الإيجابية. (أنسامد).



