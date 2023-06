Al via in Giordania il forum sul turismo regionale Il 7 giugno per discutere degli ultimi sviluppi del settore



successiva (ANSAmed) - ROMA, 6 GIU - La Giordania ospiterà domani sul Mar Morto il 49/o incontro della Commissione regionale per il Medio Oriente dell'Organizzazione mondiale del turismo (Omt), alla presenza del Segretario generale dell'organizzazione e dei ministri arabi del turismo. Lo scrive l'agenzia giordana Petra.



La commissione, che comprende i ministri degli Stati membri, funzionari governativi, attori chiave del settore turistico e organizzazioni internazionali, discuterà gli ultimi sviluppi del settore turistico, oltre a eleggere i comitati temporanei e permanenti dell'organizzazione. Durante l'incontro verranno inoltre illustrati i piani e le strategie dell'organizzazione e i programmi e i progetti che verranno istituiti in futuro.(ANSAmed).





