A Tunisi il primo Euromed Fintech Summit L'8-9 giugno in vetrina il top della finanza digitale inclusiva

(ANSAmed) - TUNISI, 29 MAG - Riunire per la prima volta a Tunisi i massimi responsabili delle decisioni ed esperti del Fintech, ricercatori, imprenditori, investitori per discutere le questioni, le opportunità e le sfide del settore e delle tecnologie finanziarie in termini di visione, innovazione, regolamentazione e governance. Questo l'obbiettivo della prima edizione dell'"Euromed Fintech Summit 2023" in programma l'8 e il 9 giugno prossimi. Sotto il titolo "Fintech e inclusione finanziaria digitale: opportunità e resistenza", l'evento sarà un'occasione di discutere dell'evoluzione e delle nuove sfide del settore chiamato ad offrire servizi sempre più accessibili, resilienti, sicuri e sostenibili nel contesto attuale in cui il "Web3.0", la "Blockchain", l'Intelligenza Artificiale, i social network, l'onnipresenza delle tecnologie emergenti e le perturbazioni macroeconomiche che il mondo sta vivendo continuano ad avere un impatto sulla vita quotidiana dei consumatori e delle aziende come così come le loro modalità di comunicazione e consumo.



L'Euromed Fintech Summit 2023 prevede la partecipazione di più di 30 relatori, 40 espositori, 12 conferenze e 95 partecipanti con un focus sulla sua dimensione mediterranea. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano fare del Fintech e della finanza digitale una leva di crescita essenziale per il proprio sviluppo e stringere partnership a livello nazionale e internazionale. Sessioni di innovazione e dimostrazioni tecnologiche saranno fornite da personalità influenti ed esperti dell'ecosistema Fintech. Tre eventi paralleli di alto livello riuniranno i massimi responsabili delle decisioni, funzionari pubblici, dirigenti del settore privato, accademici e partner di organizzazioni internazionali: "Pan-Arab Sustainable Fintech Conference", "Euromed Women in Fintech", e "Pos'Tech- Tecnologie Finanziarie Postali". Il Fintech Startup Village consentirà inoltre agli startupper di mostrare i loro progetti e stabilire contatti. In agenda anche "Business to Sustainability" (BtoS) ed "EcoCare Events".



L'evento è organizzato da "Reflect Consulting", società di consulenza in comunicazione istituzionale e "CBF", consulenza bancaria e finanziaria, in associazione con "Kpmg", uno dei leader mondiali nella consulenza e audit in partnership con la Caisse de dépôt et consignation (CDC), Union of Arab Banks, African Fintech Network e con il supporto di "Smart Capital", in collaborazione con le maggiori istituzioni nazionali e internazionali del settore. In linea con i valori dei suoi organizzatori e partner, la sostenibilità si riflette sia nei temi che nell'organizzazione stessa dell'evento. L'Euromed Fintech Summit 2023 sarà il primo "EcoCare Event" (Reflect Consulting Label) per la tutela ambientale e il controllo dell'impatto sull'ambiente.(ANSAmed). (ANSA).