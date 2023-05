Cinema e ambiente: al via a Tunisi la VI ed. di EnviroFest Variegata selezione documentari e Villaggio ecoresponsabile

(ANSA) - TUNISI, 15 MAG - Tunisi, Città della cultura, ospiterà dal 19 al 24 maggio, la sesta edizione di Envirofest Tunisia, festival cinematografico dedicato all'ambiente. Questo evento culturale, educativo e cinematografico, organizzato da Tunisia Cinema Foundation, in collaborazione con la Cineteca tunisina, offre ogni anno una piattaforma di dibattiti sulle questioni ambientali che riunisce diversi partner, tra cui il Centro nazionale del cinema e dell'immagine (Cnci), le ambasciate di Stati Uniti, Canada, Giappone e Unione europea in Tunisia, nonché il Teatro dell'Opera di Tunisi.



In programma una variegata selezione di documentari a tema ambientale e la sezione EnviroFest Kids con laboratori divertenti ed educativi oltre a uno spettacolo di marionette magiche in collaborazione con il National center of Arts of Puppet.



Parte integrante di Envirofest, il Villaggio Ambientale Ecoresponsabile con i suoi 32 espositori offrirà al grande pubblico l'opportunità di incontrare associazioni, artisti e artigiani del verde. Questo villaggio offrirà opportunità di networking e collaborazione riunendo attori impegnati per l'ambiente, la sua conservazione e il suo sviluppo sostenibile, oltre alla visibilità fornendo informazioni su iniziative e startup eco-responsabili.



Il villaggio è strutturato attorno a diversi padiglioni a tema come la protezione della biodiversità, l'educazione ambientale, la gestione dei rifiuti, il riciclo (eco-design, eco-arte e moda sostenibile: upcycled fashion) così come il consumo responsabile (agricoltura e alimentazione sostenibili, igiene personale e domestica eco-responsabile). (ANSA).