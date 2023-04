Culture e nuovi linguaggi audiovisivi a Conferenza Copeam Fino a 28/4 a Montpellier focus su cambiamenti settore dei media

(ANSAmed) - ROMA, 26 APR - "Culture digitali e nuovi linguaggi audiovisivi" è il tema della 30/a Conferenza annuale della Copeam (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), che si è aperta oggi a Montpellier in Francia, ospitata dalla Città di Montpellier e da Radio France.



Per questa 30/a edizione, la Conferenza riunirà fino al 28 aprile nella città del sud della Francia alti dirigenti di radiotelevisioni pubbliche, operatori del settore audiovisivo e culturale e rappresentanti istituzionali dell'area euro-mediterranea. Sarà l'occasione per approfondire una riflessione comune sui maggiori cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel settore dei media, con particolare riferimento ai nuovi modi di creazione, distribuzione e fruizione di contenuti audiovisivi nell'attuale panorama digitale, nell'area mediterranea e al di là.



Dopo la tavola rotonda fra rappresentanti del mondo accademico e quello dei media che ha dato il via alla conferenza ed è stata seguita da una masterclass condotta da Eric Valmir, segretario generale dell'Informazione di Radio France, la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela ospiterà nel pomeriggio l'incontro delle Organizzazioni dei media pubblici arabi, africani, europei e mediterranei, la conferenza stampa e il Comitato direttivo della Copeam.



Giovedì 27 aprile, dalle 10.00 alle 13.00, il Palazzo comunale di Montpellier accoglierà delegati e partecipanti per la sessione plenaria, con un panel internazionale sul tema della Conferenza, animato da esperti provenienti da Europa, Asia e mondo arabo. Apriranno i lavori ufficiali Claudio Cappon, segretario generale della Copeam, Michaël Delafosse, sindaco di Montpellier et Charles-Emmanuel Bon, segretario generale di Radio France.



La riunione congiunta delle Commissioni della Copeam (Cinema/Festival/Cultura, Scambio di News, Uguaglianza di Genere e Diversità, Formazione, Patrimonio Audiovisivo, Radio e Televisione) e l'Assemblea Generale dei membri dell'Associazione concluderanno questa intensa giornata di lavoro e di scambi professionali.



Infine, venerdì 28 Aprile, nei locali del MoCo Panacée, la mattinata sarà dedicata al cinema mediterraneo, con interventi di professionisti dell'industria audiovisiva e dei festival cinematografici.(ANSAmed).