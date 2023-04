Torna la Fiera Internazionale del Libro di Tunisi Da 28 aprile a 7 maggio, l'Italia partecipa con 2 eventi

(ANSAmed) - TUNISI, 20 APR - Si terrà dal 28 aprile al 7 maggio prossimo al Palazzo delle Esposizioni del Kram, dopo una pausa forzata dovuta al covid, la 37esima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Tunisi. Con il tema "Fly... By Book Wings" la manifestazione vedrà la partecipazione di 330 espositori provenienti da 22 Paesi, ha annunciato la direttrice della Fiera, Zahia Jouirou, accademica, alla guida dell'Istituto di traduzione di Tunisi, prima donna ad organizzare la Fiera nella storia della rassegna.



Segna un importante ritorno alla manifestazione, l'Italia con l'organizzazione, nella giornata di chiusura, da parte del locale Istituto Italiano di Cultura, di un evento letterario su Italo Calvino e uno dedicato ai più piccoli, animato dal topo-giornalista amatissimo dai bambini di tutto il mondo, Geronimo Stilton inviato speciale a Tunisi per presentare il suo "Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia" in lingua araba.



Ospite d'onore di questa edizione l'Iraq. Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di materiali di lettura e al processo generale di digitalizzazione delle opere, oltre che a tematiche quali lo sviluppo sostenibile, la difesa dell'ambiente e il rapporto con i social media. In programma anche oltre 300 iniziative rivolte a bambini e ragazzi con la partecipazione di 18 Paesi, fanno sapere gli organizzatori.(ANSAmed). (ANSA).