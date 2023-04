A Tunisi conferenza 'Waste-to-Resources' su economia circolare Dal 5 al 7 giugno il punto su energia dai rifiuti e riciclo

(ANSAmed) - TUNISI, 19 APR - Si svolgerà a Tunisi, con il sostegno dell'International Solid Waste Association (Iswa), "Waste-to-Resources 2023", decima edizione di una conferenza e fiera internazionali sull'economia circolare, il trattamento meccanico biologico (Mbt), gli impianti di recupero dei materiali (Mrf) e il riciclo. Concepito come piattaforma per lo scambio internazionale di conoscenze sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, l'evento è in programma nella capitale tunisina dal 5 al 7 giugno. Gli organizzatori fanno sapere che è possibile partecipare all'iniziativa anche online. I partecipanti in presenza potranno prendere parte al workshop "Il futuro dell'economia circolare" su cosa aspettarsi dallo sviluppo del settore della gestione dei rifiuti. Il workshop sarà suddiviso in tre parti: i driver legali e politici, gli aspetti tecnologici e la chiusura del ciclo.(ANSAmed). (ANSA).