Sanremo 2020, Amadeus e Fiorello la coppia da festival. Il monologo di Tiziano Ferro

Apertura patriottica per l'ultima serata del festival di Sanremo: la banda dell'Arma dei carabinieri, che festeggia 100 anni di storia, sul palco esegue l'inno di Mameli.

Questa la classifica generale dopo le prime quattro serate al festival di Sanremo: 1) Diodato 2) Francesco Gabbani 3) Le Vibrazioni 4) Pinguini Tattici Nucleari 5) Piero Pelù 6) Tosca 7) Elodie 8) Irene Grandi 9) Rancore 10) Anastasio 11) Achille Lauro 12) Raphael Gualazzi 13) Levante 14) Paolo Jannacci 15) Marco Masini 16) Rita Pavone 17) Michele Zarrillo 18) Alberto Urso. 19) Giordana Angi 20) Enrico Nigiotti 21) Elettra Lamborghini 22) Riki 23) Junior Cally.

La scala sì, ma senza scarpe. Mara Venier entra in scena all'Ariston sfilandosi i tacchi a spillo. "Sono molto felice per te, davvero", dice ad Amadeus, che le consegna un enorme mazzo di chiavi. "Queste aprono tutti i camerini, domani questa è casa tua". La puntata di Domenica in che, come da tradizione, chiude la settimana del festival, andrà in onda direttamente dal palco.

"Complimenti e felicità per #amadeus e il boom del suo@SanremoRai meritatissmo, applausi a lui e alla sua squadra e urla di gioia per Fiorello, la sua è la stella più luminosa dello spettacolo italiano! #iragazzidiviamassena spaccano!!! #salutidacapoalmondo".

complimenti e felicità per #amadeus e il boom del suo @SanremoRai meritatissimo, appalusi a lui e a tutta la squadra e urla di gioia per @fiorello , la sua è la stella piu luminosa dello spettacolo italiano! #iragazzidiviamassena spaccano!!! #salutidaincapoalmondo — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) February 8, 2020

"I vertici Rai ci hanno proposto di fare il Sanremo Bis: la la risposta la daremo alla fine di questa puntata, la settimana prossima". Tra il serio e il faceto, ironizzando sulla durata monstre delle serate del festival, Fiorello lo annuncia a sorpresa all'inizio della finale, poi chiama l'applauso per Amadeus, "perché lo merita, veramente", e si emoziona. Lo showman scherza sul caso Bugo-Morgan: "Ieri sera là dietro era peggio di Delirio a Las Vegas, c'era Rita Pavone che giocava a burraco con Dua Lipa, Piero Pelù che struccava Achille Lauro... ". Poi si avvicina a Josè, il figlio di Amadeus in prima fila: "Quando è iniziato il festival aveva otto anni, oggi ne ha undici". E ai vertici Rai in prima fila: "Non si può fare così, un festival che dura 600 ore, è sparito tutto, Sanremo ha fagocitato tutto. Zingaretti, Salvini, dove siete? Dove state Sardine, Cinque Stelle? Ho visto Floris che parlava di pensioni con Elettra Lamborghini".

Nel festival delle maschere e dei travestimenti, come da scommessa legata agli ascolti, Amadeus entra in scena con la parrucca bionda di Maria De Filippi nella serata finale dell'edizione numero 70 di Sanremo. Ad introdurlo è Fiorello, dopo aver incitato il pubblico, tra i sorrisi ed un pizzico di emozione, a fare un grande applauso per l'amico Amadeus. E' poi il momento del duo Gli Amarello (Amadeus più Fiorello) nell'interpretazione di 'Un mondo d'amore' di Gianni Morandi.

Amarcord sul palco dell'Ariston per Amadeus e Fiorello, che hanno iniziato la loro carriera nello spettacolo insieme a Radio Deejay. "Ci chiamavano i ragazzi di via Massena, e se siamo arrivati fino a qui - dice il conduttore - lo dobbiamo a Claudio Cecchetto". "Ciao Claudio", gli fa eco Fiorello. Nei giorni scorsi in sala stampa, ritirando il premio Assomusica intitolato a David Zard, Fiore ha colto l'occasione per rendere omaggio anche a Franchino Tuzio e Bibi Ballandi ai quali sono legati i suoi esordi e i suoi grandi successi.

"E la felicità non è un privilegio, è un diritto. A 40 anni penso proprio non ci sia bisogno di raccontare da che parte sto. La mia storia si scrive da sé".Tiziano Ferro sul palco dell'Ariston, al festival di Sanremo, si racconta a due settimane dal suo 40esimo compleanno.

Piero Pelù è entrato in scena, per la sua esibizione, con la giacca aperta sul torso nudo da cui si intravedeva la scritta "Tu 6 molto di +". Correndo tra il pubblico ha poi agguantato al volo la borsa di una signora del pubblico e l'ha portata sul palco. E' stato poi lo stesso Amadeus ha restituire il maltempo.

Alla serata finale del festival di Sanremo, Achille Lauro è Elisabetta I Tudor. "Sono stato molto colpito dalla sua indipendenza, di cui aveva fatto un vero e proprio baluardo. Mi è parso il personaggio più adatto per chiudere la serie di performance con cui, in queste sere, ho unito personaggi che in modi diversi mi hanno ispirato attraverso modalità altrettanto differenti di esprimere e vivere la libertà - ha dichiarato Lauro -. Elisabetta I è riuscita a fregarsene, a tener testa agli uomini con cui si confrontava: lo faceva anche attraverso il suo aspetto, indossando abiti larghi sulle spalle, per rendere la propria fisicità imponente quanto la propria personalità e per non essere mai inferiore ai propri interlocutori maschili".

Anche Tosca, come già ha fatto Mara Venier, scende le scale dell'Ariston senza scarpe, per poi indossarle appena raggiunto il palco. La cantante ha poi iniziato l'interpretazione della sua intensa Ho amato tutto.

Dopo aver cantato Viceversa, sul palco dell'Ariston, Francesco Gabbani ha dedicato la sua canzone "a tutte le persone deboli". Il cantautore toscano ha sempre spiegato che la condivisione è il messaggio alla base del brano.

Il superospite è Biagio Antonacci con un medley dei suoi successi.

LA PAGINA DEDICATA AL FESTIVAL