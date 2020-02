Sanremo, stasera sul palco Roberto Benigni e Mika

Sanremo, si parte. In apertura della terza serata del festival di Sanremo, Amadeus dedica un pensiero alle vittime dell'incidente ferroviario di questa mattina a Lodi. "Rivolgiamo un pensiero a loro e alle loro famiglie".

Tocca a Michele Zarrillo, in coppia con Fausto Leali, aprire la terza serata di Sanremo, dedicata alle cover dei grandi successi della storia del festival. Il brano scelto è Deborah.

Nella sua esibizione per la serata cover di Sanremo, il rapper Junior Cally ha scelto Vado al massimo, che propone in coppia con i Viito, e cambia il testo del brano di Vasco Rossi citando le Sardine: "In mezzo a questi pesci grossi preferisco le Sardine".

Entra in scena all'Ariston Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, in abito lungo color carne tempestato di paillette, e Amadeus si improvvisa showman. Si toglie la sciarpa bianca che spicca sullo smoking di velluto nero e lascia intravedere una maglia della Juventus. "E' la più bella camiseta del mondo", dice la compagna di CR7. "Togliti la giacca, Amadeus". Riluttante, il conduttore, di nota fede interista, obbedisce e mostra la maglia, che sul retro però è nerazzurra e porta la scritta Lukaku, punta di diamante dell'attacco della squadra milanese. Grande agitazione al Teatro Ariston dove è Cristiano Ronaldo a trasmissione già iniziata.

All'Ariston si torna a parlare di violenza contro le donne: un video punteggiato di microfoni rossi, 'Una nessuna centomila' è lo spunto per Amadeus per lanciare un grande concerto, sabato 19 settembre all'Arena Campovolo a Reggio Emilia, per raccogliere fondi per i centri anti violenza. Le testimonial sono Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma, ciascuna con un simbolo rosso. "Quando una donna lotta - dice Pausini - in fondo lo fa per tutte le altre donne, perché mai più una donna debba subire delle violenze. Centomila come le voci del pubblico che noi speriamo sia con noi nel nostro grande concerto di settembre". Nannini: "Ci siamo schierate ancora una volta perché non ne possiamo più. Basta con le donne vittime".

