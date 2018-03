Pirelli, in Brasile polo 4.0 dell'America Latina

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - La fabbrica di Feira de Santana, in Brasile, è l'insediamento produttivo più recente tra quelli detenuti da Pirelli in America Latina ed il loro primo polo 4.0. Costruita nel 1976 e ampliata nel 2003 (in seguito all'ingresso nel perimetro di Pirelli nel 1986), la fabbrica ha sempre utilizzato i macchinari più moderni e i processi più avanzati e negli ultimi anni, in particolare l'anno scorso, ha visto la sua attuale trasformazione nel primo polo tecnologico 4.0 di Pirelli in America Latina con nuovi processi digitalizzati e l'uso di tecnologie avanzate. Allo stesso modo, anche le altre fabbriche dell'area, sono progressivamente interessate dal processo di digitalizzazione e modernizzazione degli impianti, in linea con la strategia del gruppo.

All'avanguardia in termini di processi e di sviluppo di prodotti, il Polo di Bahia contribuisce così all'obiettivo di una crescita costante dell'efficienza produttiva del mondo Pirelli. Il suo processo di digitalizzazione ha portato in fabbrica lo smart manufacturing permettendo di incrementare i risultati con l'utilizzo dei big data e la capacità di intervenire più velocemente nella risoluzione dei problemi. In particolare, grazie al lavoro di oltre 20 professionisti che hanno sviluppato numerose app di supporto al lavoro in fabbrica, Feira de Santana si è consolidato come luogo di lavoro agile e flessibile, in cui si opera con l'ausilio di tablet che permettono di non dover avere postazioni fisse e di rendere i processi più veloci.

La digitalizzazione delle informazioni e l'incrocio dei dati raccolti, inoltre, consente di rendere i macchinari capaci di dare non solo un feedback sulle prestazioni di un processo in atto, ma anche un'anticipazione dei risultati (feedforward) o di una problematicità sulla base dei dati storici (machine learning). L'utilizzo del cloud computing, di strumenti open source e di programmi online che analizzano i dati per compiere previsioni future, infatti, sono gli altri elementi essenziali per affrontare la complessità e la velocità del mondo legato al manufacturing e che rendono lo stabilimento di Bahia tra quelli più tecnologicamente avanzati di Pirelli.

Il vice presidente esecutivo e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, afferma: "I 250 milioni di euro di investimenti in America Latina annunciati oggi permetteranno un ulteriore miglioramento degli standard produttivi delle fabbriche locali, in linea con la strategia globale High Value di Pirelli e con la sua digital transformation, che ne è parte integrante e che rappresenta oggi un elemento imprescindibile di competitività".(ANSA).