Tim lancia il 'Summer Camp' 4.0

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il futuro della trasformazione digitale si costruisce con la formazione. Partendo da questa considerazione Tim lancia a Roma l' "Immersive Summer Camp", in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, per orientare gli studenti verso i nuovi scenari lavorativi. Per una settimana, dal 18 al 24 giugno, la Fondazione Mondo Digitale, si trasforma in una palestra dell'innovazione, accompagnando i 20 studenti selezionati alla scoperta delle professioni chiave della trasformazione digitale, attraverso la formazione. Si tratta di "un percorso che valorizza la collaborazione tra il mondo delle aziende, della scuola e del non profit - spiega Tim in una nota - per trasformare i più giovani in protagonisti attivi del cambiamento e della trasformazione digitale del nostro paese". L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma di Alternanza Scuola-Lavoro che Tim ha promosso in 24 scuole di 10 città italiane e che ha portato alla formazione di oltre 600 studenti delle IV classi sui temi delle digital skills. I 18 migliori studenti provengono da sei scuole romane e, dopo essersi distinti per innovatività e competenze, hanno ricevuto in premio la possibilità di partecipare all'Immersive Summer Camp. Gli altri due studenti provengono dalle zone colpite dal sisma. Seguiti da esperti Tim e dai formatori della Fondazione Mondo Digitale, i 20 ragazzi lavoreranno sui temi chiave della digital transformation: dalla realtà virtuale per aumentare l'esperienza del cliente agli strumenti per connettere in rete oggetti, ambienti e persone. Avranno anche la possibilità di allenare le 'soft skills' più richieste dai modelli lavorativi del futuro, per cui, impareranno a costruire efficaci team di lavoro, scenari condivisi e a migliorare le loro capacità critiche e di problem solving. Alla fine del percorso metteranno in campo le competenze e gli strumenti acquisiti per ideare e prototipare il loro primo progetto di innovazione e trasformazione digitale.(ANSA).