Vinitaly and the City,torna kermesse che lancia salone di Verona

Torna da domani a domenica 6 aprile Vinitaly and the City, l'anima pop del Salone internazionale dei vini e distillati che, ogni anno, trasforma Verona nella capitale dei wine lover e degli appassionati di tutta Italia. Il fuori salone di Vinitaly, presentato oggi a Veronafiere, si estende nel suggestivo triangolo che comprende Piazza dei Signori (con la Loggia di Fra' Giocondo e la Loggia Antica), Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, luoghi simbolo della città patrimonio Unesco.

"Vinitaly and the City rappresenta da sempre il risultato di un gioco di squadra vincente, che pone al centro la collaborazione con le varie istituzioni locali, dal Comune alla Provincia di Verona, dalla Fondazione Cariverona al patrocinio della Regione Veneto, insieme a diverse realtà associative che rappresentano l'offerta culturale e ricreativa della città - ha dichiarato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo -. Si tratta di un evento di pubblico complementare all'anima business di Vinitaly, che coinvolge tanto i cittadini veronesi quanto i turisti con una proposta ricca di arte, cultura, musica, gastronomia e, naturalmente, degustazioni di vino. Un format vincente ed esportabile di enoturismo urbano che, già lo scorso luglio, è stato replicato con successo anche a Sibari, in Calabria".

Il taglio del nastro nella Loggia di Fra' Giocondo, domani alle 18, vedrà protagonista l'ex campionessa olimpionica di sci, Deborah Compagnoni, Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. "Quest'anno Vinitaly and the City coinvolge 515 cantine presenti con le proprie etichette in degustazione, per un calendario che conta più di 70 eventi tra arte, cultura, degustazioni, masterclass e wine talk. Una vetrina importante per il vino italiano, ma anche un momento di incontro, confronto e promozione rivolto ai consumatori, a partire da Verona ma capace di generare eco in tutta Italia grazie ad un presidio importante anche sui social, dove è l'evento organizzato nel centro storico più seguito in assoluto" ha spiegato Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere. Vinitaly and the City sarà aperto venerdì 4 aprile dalle 18 alle 23, sabato 5 e domenica 6 dalle 15 alle 23.



