Tre arresti e sequestro di 18 chili di hashish e marijuana

La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di 18 chilogrammi di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana.

I finanzieri del secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, hanno individuato una rete di spaccio con base operativa nella terraferma veneziana, identificando giovani e incensurati, dediti all'approvvigionamento e alla successiva vendita di ingenti quantitativi di droga, gestite tramite messaggi sui cellulari. Le vendite avvenivano in varie province del Veneto, a favore di numerosi clienti, molti dei quali già identificati.

La Procura della Repubblica di Venezia ha disposto perquisizioni domiciliari a carico degli indagati, anche con i cani antidroga, che hanno portato alla scoperta della droga oltre a una termosaldatrice, bilancini di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento in dosi. Sono stati trovati anche oltre 30mila euro in contanti, sottoposti a sequestro, sproporzionati rispetto alle fonti di reddito dichiarate dagli indagati e ritenuti provento dell'attività illecita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA