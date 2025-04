I siti web dei musei dell'Università di Padova si rinnovano

Il patrimonio di scienza dell'Università di Padova, che vanta oltre un milione di reperti testimonianza di percorsi di ricerca e didattica condotti in secoli di storia, diventa più accessibile grazie al racconto digitale sviluppato attraverso i nuovi siti digitali museali, che svelano la vitalità della ricerca e le mille iniziative che ruotano attorno a quei reperti.

Una ricchezza che si distribuisce territorialmente, costituendo una vera e propria "città della scienza" innervata nella città fisica: l'insieme dei musei dell'Ateneo hanno fatto superare complessivamente i 400.000 visitatori nel 2024. Tra questi l'Ottocentenario celebrato nel 2022, ha regalato alla città due nuovi spazi - il Museo della Natura e dell'Uomo e il Museo botanico all'interno dell'Orto Patrimonio dell'umanità Unesco - divenuti due fiori all'occhiello dell'offerta culturale cittadina. Questi ultimi due siti con quello del Palazzo del Bo hanno avuto nell'ultimo anno oltre 374.000 visitatori.

"Il restyling dei siti web - sottolinea Mauro Varotto, delegato della rettrice per i musei e le collezioni, coordinatore del progetto - non è soltanto una questione di vetrina: è la dimostrazione della complessità di iniziative e azioni che ruotano attorno ai musei universitari, non solo luoghi in cui esporre e conservare il patrimonio, ma spazi di interazione e crescita culturale che mettono al centro, e attorno al patrimonio, le persone: sia chi con competenza cura e gestisce i musei, sia i fruitori e la cittadinanza".

In questo, il Centro di Ateneo per i Musei dell'Università di Padova sta diventando sempre più un protagonista dell'offerta culturale, didattica, scientifica e sociale nel senso più inclusivo possibile sul nostro territorio" afferma Fabrizio Nestola, presidente del Centro di Ateneo per i Musei -.

Nove i siti web. Il rinnovamento dei siti web, realizzato all'interno del progetto di terza missione del Centro di Ateneo per i Musei "Padova città della Scienza" in collaborazione con Meeple srl - lo spin off dell'Università dedicato all'innovazione digitale del patrimonio culturale -, ha seguito il modello del "fratello maggiore", il Museo della Natura e dell'Uomo, e ha coinvolto nove musei: 6 dentro le mura di Padova (Scienze Archeologiche e d'Arte, Geografia, Giovanni Poleni, Educazione, Morgagni di Anatomia, Macchine Enrico Bernardi) e 3 fuori città (Medicina Veterinaria a Legnaro, Strumenti dell'Astronomia ad Asiago e Zoologia Marina Giuseppe Olivi a Chioggia). Attraverso l'interfaccia digitale ciascun museo si presenta al pubblico offrendo la possibilità di conoscere ed esplorare anche da remoto la ricchezza del patrimonio scientifico e dei percorsi di storia della scienza a Padova.





