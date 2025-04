Fondazione Prada apre centro cultura sugli oceani a Venezia

Nasce dalla collaborazione tra Prada e Unesco "Ocean Literacy Centre" un centro per la cultura degli oceani, sull'isola di San Servolo a Venezia.

"Un centro di fermento di idee, un luogo fisico dove verranno persone da tutto il mondo per conoscersi e sviluppare idee su nuove tematiche e sulla cultura degli oceani", ha affermato stamani Lorenzo Bertelli, responsabile Comunicazione e Sociale per il gruppo Prada, a margine della cerimonia di inaugurazione del centro studi.



