Arpav, marzo 2025 molto più piovoso e caldo della norma

Il mese di marzo in Veneto è risultato mediamente molto più piovoso e più caldo della norma.

Si sono registrate prevalenti condizioni di tempo variabile o perturbato, specie nella seconda e terza decade, alternate a brevi fasi più stabili con giornate anche soleggiate e con buona escursione termica giornaliera, soprattutto nella prima decade.

Il dato emerge dal report mensile dell'Arpav sul meteo in regione.

Complessivamente marzo 2025 risulta molto piovoso, con un quantitativo pari a circa il doppio (+94%) rispetto alla media del trentennio 1991-2020. La temperatura media è stata superiore alla norma e con un'anomalia media a livello regionale pari a +1.5 gradi, la settima più calda dal 1992. Le temperature minime sono nettamente al di sopra della media dell'ultimo decennio, con uno scarto a livello regionale di +2.0 gradi; per le massime lo scarto medio a livello regionale è di +1.1 gradi.

Nel mese di marzo sono caduti mediamente dai 60 ai 130 centimetri di neve fresca. Malgrado le nevicate, il deficit di precipitazione nevosa da inizio stagione è ancora del 25% nelle Dolomiti (-120 centimetri) e del 35% nelle Prealpi (-115 centimetri).



