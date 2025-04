Ingresso gratuito il 25 aprile alle Gallerie d'Italia

Per la festa della Liberazione il 25 aprile saranno aperte e a ingresso gratuito le sedi delle Gallerie d'Italia di Milano, Torino, Vicenza e Napoli. I musei di Intesa Sanpaolo saranno aperti e gratuiti anche il 6 aprile, prima domenica del mese.

I musei saranno visitabili anche il giorno di Pasqua, il 21, lunedì di Pasquetta e il primo maggio.

Anche la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, che custodisce la collezione dell'ideatore della Fiera Antiquaria, è aperta gratuitamente domenica 6 e il 25 aprile.

La Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, che contiene capolavori di Giovanni Bellini, Filippo Lippi e Puccio di Simone, è aperta regolarmente domenica 6 aprile e nella giornata di Pasqua, domenica 20 aprile, ed è aperta in via straordinaria lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio, sempre con ingresso gratuito.



