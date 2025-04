Controlli della polizia a Padova, 4 arresti

Quattro stranieri, tra cui un 16enne, sono stati arrestati in momenti diversi dalla squadra Mobile di Padova e dalle 'volanti' nell'ambito di un servizio di controllo del territorio. In manette sono finiti, oltre al minore, un 27enne gambiano, un 35enne tunisino (trovato anche con carte di credito e di pagamento) e un 32enne tunisino (anche per resistenza a pubblico ufficiale).

Il primo episodio ha visto una 'volante' fermare per un controllo un'auto con a bordo tre tunisini, uno dei quali sprovvisto di documenti di identità e per questo portato in questura. Lo straniero però ha reagito cercando di sottrarsi al controllo, aggredendo agli agenti ma è stato bloccato grazie anche all'aiuto di un cittadino. Uno dei poliziotti è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Padova.

Il secondo episodio ha riguardato il controllo di una vettura rubata il 22 marzo a Legnaro parcheggiata in un piazzale: gli agenti hanno visto salirvi un giovane che è stato così fermato.

Con se il 35enne tunisino aveva uno zainetto contenente una lama, una tessera bancomat e una Carta di credito, entrambe rubate. Un altro episodio ha interessato il minorenne arrestato dopo che aveva nascosto delle scatole contenenti 21 grammi di eroina e stessa sorte ha subito il 27enne gambiano sorpreso a cedere dell'hashish ad un giovane. Il gambiano, che aveva addosso 25 grammi di hashish, era già stato arrestato per tre volte dalla Squadra Mobile lo scorso gennaio sempre per spaccio di stupefacenti, e per questo il questore Marco Odorisio ha attivato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno.





