Biennale, a Venezia per Architettura arriva Gens

La 19/a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, intitolata 'Intelligens.

Naturale. Artificiale. Collettiva' a cura di Carlo Ratti, si arricchisce del Public Programme intitolato Gens a partire da sabato 10 maggio 2025 per tutti i sei mesi della Mostra. Questo programma di iniziative fa parte di un più ampio sforzo curatoriale volto a coinvolgere il pubblico oltre l'architettura, e a creare connessioni con i diversi settori della Biennale, come il Cinema.

Gens si articola in una serie di Conferenze, Workshop e altri incontri, molti dei quali sono il risultato dello "Space for Ideas" tenutosi tra maggio e giugno 2024. L'intero programma coinvolgerà il pubblico proveniente dall'architettura e da altre discipline in un'indagine esperienziale sui temi della Mostra, valorizzando le relazioni tra persone, idee e soluzioni e creando spazi che favoriscano modalità transdisciplinari di produzione di conoscenza e condivisione dell'intelligenza.





