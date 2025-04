Il Veneto a Vinitaly coniuga l'enologia a Milano-Cortina

"Da domenica prossima e fino a mercoledì 9 aprile, Verona e il Veneto sono nuovamente al centro dello straordinario palcoscenico di Vinitaly, nell'edizione che precede le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 in cui la città scaligera sarà protagonista. Per questo, lo stand e il padiglione del Veneto scelgono di celebrare anche visivamente il connubio tra due motivi d'orgoglio della nostra regione: i grandi vini veneti e i Giochi di Milano-Cortina". Lo dice il presidente della Regione Luca Zaia che sarà presente, come da tradizione, alla 57/a edizione di Vinitaly in Fiera a Verona.

"Dalla comune ricerca della perfezione all'importanza della passione che conduce a grandi traguardi, sono tanti i punti che collegano gli sport invernali e il vino - aggiunge Zaia -. Come gli atleti si sfidano sulle piste olimpiche, i nostri viticoltori affrontano le sfide quotidiane per ottenere un prodotto che storicamente è sempre stato l'oro del nostro territorio. Ogni calice è una medaglia alla fatica e all'impegno. Ogni sorso è il risultato di una tecnica perfetta affinata con anni di esperienza".

"Vinitaly si conferma manifestazione top a livello internazionale, capace di innovarsi e rinnovarsi ogni anno, con estrema attenzione alla qualità e all'identità dei territori - prosegue Zaia -. Per quattro giorni, gli occhi del mondo e degli appassionati di enologia saranno puntati su Verona e sul più grande evento mondiale del settore. La nostra regione è presente con oltre 500 espositori che guideranno operatori, buyer e visitatori a scoprire l'eccellenza del settore enologico del Veneto, prima regione in Italia per produzione ed export (quasi 3 miliardi di euro nel 2024, il 21% verso gli Usa)".



