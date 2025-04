Vino: 10,5 mln fatturato primi 9 mesi gruppo Marilisa Allegrini

Buona la prima per il Gruppo Marilisa Allegrini. Il primo bilancio consolidato della realtà nata a marzo 2024 registra un fatturato in linea con le previsioni, pari a 10,5 milioni di euro, confermando la visione e la solidità del modello di business oltre che una forte capacità di adattamento alle dinamiche del settore.

L'export si conferma un asset importante per tutte e tre le aziende di proprietà della famiglia Mastella Allegrini - Villa Della Torre a Fumane, Poggio Al Tesoro a Bolgheri e San Polo a Montalcino - arrivando a quota 70% con una presenza in mercati chiave come Stati Uniti, Svizzera, Germania, Regno Unito, Giappone. "In un contesto di mercato caratterizzato da significative turbolenze e costanti oscillazioni - afferma la presidente, Marilisa Allegrini, impegnata nella nuova realtà con le figlie Carlotta e Caterina - il risultato dei nostri primi nove mesi è tutt'altro che scontato. Avviare un progetto imprenditoriale in un settore così soggetto a variabili esterne e in un momento simile è stata una sfida impegnativa e ambiziosa. Conferme come queste ci dimostrano che la strada è quella giusta. Sono soddisfatta e orgogliosa delle nostre aziende che continuano a conquistare apprezzamenti e fiducia in Italia così come sempre di più all'estero". Investire nel legame tra ospitalità e vino, secondo Allegrini, non è mai stato così importante. Tra territorio, cultura e know-how produttivo l'Italia ha tutte le carte in regola per essere un modello di riferimento globale. Il sistema va sostenuto e difeso".



