Tentato furto e aggressione ai carabinieri: arrestato un 16enne

Un 16enne è stato arrestato e un 19enne invece denunciato dai carabinieri di Mogliano Veneto che erano intervenuti dopo essere stati chiamati da un gestore di un bar per un tentato furto. INella tarda serata di sabato 29 marzo, i Carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto hanno tratto in arresto un 16enne, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale in concorso con un 19enne, che è stato denunciato in stato di libertà per i medesimi reati.

I due giovani, insieme ad altri 3/4 amici non ancora identificati, sono stati individuati in Piazza Duca d'Aosta a Mogliano dopo la segnalazione del titolare di un bar che li aveva riconosciuti come gli autori di ripetuti furti di bottiglie di alcolici nel corso della stessa serata. Durante l'identificazione i giovani, in evidente stato di alterazione psicofisica presumibilmente dovuta all'abuso di alcol, hanno reagito con aggressività esprimendo frasi minacciose e oltraggiose, cercando poi di colpire i militari con schiaffi e calci. Sul posto è intervenuta una seconda pattuglia dell'Arma che ha bloccato due giovani, mentre altri tre sono riusciti a fuggire. Il 16enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura per i Minorenni, successivamente rimesso in libertà. Il 19enne è stato invece denunciato.t Tre carabinieri hanno riportato lievi contusioni, per le quali si sono resi necessari accertamenti sanitari presso l'ospedale di Treviso.



