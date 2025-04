Scuola:calendario Veneto 2025-2026, dal 10 settembre al 6 giugno

L'anno scolastico 2025-2026 in Veneto inizierà il 10 settembre per le scuole dell' infanzia, del primo e del secondo ciclo d'istruzione del Veneto. Lo ha stabilito la Giunta regionale. "Un provvedimento necessario - spiega l'assessore all'Istruzione Valeria Mantovan - per consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, agli enti locali di organizzare l'erogazione dei servizi di competenza e alle famiglie di essere informate per tempo".

Tenendo conto della cadenza delle festività obbligatorie comprese nel periodo tra settembre 2025 e giugno 2026, è stata stabilita la sospensione delle lezioni dal 24 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 (vacanze natalizie); dal lunedì 16 febbraio a mercoledì 18 febbraio 2026 (carnevale e mercoledì delle Ceneri) dal 2 al 7 aprile (vacanze pasquali); sabato 2 maggio (ponte festa del Lavoro); lunedì 1 giugno (ponte festa nazionale della Repubblica). Queste giornate si sommano alle festività obbligatorie: tutte le domeniche; l'1 novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, l'1 gennaio; il 6 gennaio, il lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, l'1 maggio, il 2 giugno; la festa del Santo Patrono La fine delle attività didattica è fissata per il 6 giugno 2026 per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione; il 27 giugno per le scuole dell' infanzia. I giorni complessivi di lezione, tolti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività didattiche, sono 205 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado; 223 per le scuole dell'infanzia. A queste giornate andrà sottratta anche la festa del Santo Patrono nel caso in cui ricada in un giorno coincidente con le lezioni. Le istituzioni scolastiche potranno procedere ad eventuali adattamenti del calendario scolastico per 3 giorni annuali, valutando, in caso di riduzione, il recupero dei giorni di lezioni non svolte. La Giunta regionale ha approvato inoltre le "Giornate dello Sport" il 19, 20, 21 febbraio 2026, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del mercoledì delle Ceneri.

Le Istituzioni scolastiche del bellunese interessate da eventuali provvedimenti di chiusura necessari per lo svolgimento di Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina (6-22 febbraio 2026) potranno predisporre il recupero dei giorni di lezione non svolti attraverso le seguenti modalità: anticipando l'inizio delle lezioni all'1 settembre 2025; e/o posticipando il termine delle lezioni oltre il 6 giugno, purché entro il 30 giugno; e/o modificando i periodi di sospensione.



