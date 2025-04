Scritte contro sindacato e simboli no vax su sede Uil di Vicenza

Le vetrine della sede provinciale della Uil Veneto a Vicenza sono state imbrattate con scritte in vernice rossa con frasi contro il sindacato e simboli non vax.

Lo denuncia il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo il quale osserva che "purtroppo non è la prima volta che accade sia a Vicenza che, in passato, anche in altre sedi. Non sono solo i danni materiali a inquietarci, - rileva - quanto la viltà di questo gesto. Ringraziamo le forze dell'ordine, che hanno già effettuato i rilievi e avviato le indagini: ci auguriamo che gli autori vengano identificati e puniti. Se questo è il prezzo da pagare per essere in mezzo alle persone, per il nostro impegno a fianco delle persone, delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati, ce ne faremo una ragione. Certamente non arretreremo di un millimetro nella nostra azione, senza farci intimidire".

Sulle vetrine si legge 'sindacati nazisti traditori del popolo' e 'servi vili di un governo assassino'.



