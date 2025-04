'Salso a fior di pelle', esordio per pittore Spagnolo a Treviso

Il giovane pittore emergente Riccardo Spagnolo sarà protagonista di una mostra in programma il 5 e 6 e il 12 e 13 aprile prossimi a Spazio Insolito, galleria di Treviso.

La personale, dal titolo "Salso a fior di pelle", a cura di Silvia Previti, dà vita a un universo ispirato alla laguna veneziana, ai suoi riflessi cangianti e alle atmosfere in costante mutamento, attraverso un linguaggio pittorico astratto fatto di colore e materia. Per il pubblico si tratterà di un'immersione sensoriale nei paesaggi che sfumano tra realtà e immaginazione creati dal giovane talento della scena artistica veneta.

Spagnolo, trevigiano di 19 anni, è un artista autodidatta la cui ricerca pittorica affonda le radici nella laguna veneziana, dove la mutabilità dei riflessi e l'intensità dei colori diventano elementi centrali delle sue tele. Dopo gli studi universitari in Comunicazione Grafica e Multimediale allo Iusve di Venezia, lavora come graphic designer coltivando parallelamente la sua ricerca artistica. La sua opera "Canneto" ha ricevuto la Menzione speciale della giuria al Premio Flarte 2023 ed è stata successivamente esposta in sedi museali venete, tra cui il Museo delle Acque a Crespino (Rovigo), Villa Loredan a Stra (Venezia), Monastero degli Olivetani a Rovigo (Rovigo) e Villa Pisani a Monselice (Padova).



