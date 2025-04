Rissa e accoltellamento in circolo privato, chiuso per 4 mesi

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto la sospensione del circolo privato 'Utopia' per 120 giorni in seguito alla rissa, di due giorni fa, durante la quale sono stati accoltellati due avventori. Il più grave, un 30enne moldavo è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico per l'asportazione di un rene e di parte del colon .Il provvedimento è stato preso per "il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa di condotte illecite rilevate all'interno dell'esercizio pubblico.". La notte del 30 marzo una 'volante' è arrivata trovando riverso a terra, all'esterno del locale, il moldavo ferito alla schiena da due coltellate, mentre un altro avventore, un 24enne russo, presentava una ferita da taglio al braccio destro.

Il locale era già stato teatro, in passato, di episodi di violenza. Nel gennaio 2024 la polizia era intervenuta per sedare una rissa scoppiata nei pressi del parcheggio tra un gruppo di moldavi, cinque dei quali furono denunciati, e altri tafferugli costrinsero gli agenti a redimere i riottosi nel dicembre del 2023, identificando e denunciando gli aggressori di un giovane.

Stessa situazione era apparsa nel maggio dello stesso anno dopo una lite tra due donne e un uomo, mentre undici mesi prima tre addetti alla sicurezza del locale vennero alle mani con 5 giovani ai quali era stato negato l'accesso e un altro episodio vide nel dicembre 2022 il servizio di sicurezza del locale colpire con un manganello telescopico un cliente dopo essere stato portato all'esterno perchè coinvolto in una violenta discussione. Stessa situazione si registrò nell'ottobre 2022 quando un giovane venne picchiato sempre dal personale del locale che gli aveva impedito di accedere alla pista da ballo.

Infine a giugno dello stesso anno le 'volanti' soccorsero i gestori e alcuni loro dipendenti che erano rimasti vittime di un'aggressione da parte di un gruppo di nordafricani che si era presentato all'Utopia armati di bottiglie, pistole a pallini, bastoni e un machete. Con quest'ultimo provvedimento sono 9 le sospensione decise dalla questura dall'inizio del 2025, mentre nel 2024 erano state 34.



