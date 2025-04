Incendio causa danni in un agriturismo sul Monte Grappa

Un incendio di vaste proporzioni ha investito, poco dopo le ore 20:00 di ieri il tetto e parte della struttura dell'agriturismo Col Beretta, situato a 1340 metri di altitudine nel comune di San Nazario (Vicenza), sul Monte Grappa. Nel rogo nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme, partite da una piccola tettoia adiacente alla struttura principale, si sono rapidamente propagate al tetto dell'agriturismo. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Bassano del Grappa e Vicenza, supportate dai volontari di Thiene e Asolo, oltre alla squadra Nbcr regionale di Mestre, per gestire la perdita da un bombolone interrato di 1.500 litri di Gpl.

In tutto 25 operatori, intervenuti con 10 automezzi coordinati dal funzionario di guardia Leonardo Rubello, hanno operato per contenere l'incendio. Le fiamme sono state circoscritte a metà della struttura, evitando un rogo generalizzato dell'agriturismo. Tuttavia, l'incendio ha causato gravi danni anche alla parte sottostante il tetto del primo piano.

Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse poco dopo l'alba, con il rientro delle squadre.



