Due serate alla Fenice di Venezia con Rudolph Buchbinder

Rudolf Buchbinder, nella doppia veste di pianista e direttore d'orchestra, tornerà protagonista nel prossimo appuntamento della Stagione Sinfonica 2024-2025 del Teatro La Fenice di Venezia, in programma giovedì 3 e sabato 5 aprile.

Il maestro tedesco, considerato una leggenda del pianismo internazionale, a un anno dalla sua precedente apparizione veneziana proporrà l'esecuzione del Primo, del Secondo, e del Quarto Concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, chiudendo il cerchio con i concerti del maestro di Bonn interpretati nella Stagione 2023-2024.

Buchbinder riceverà inoltre il premio "Una vita nella musica 2025" sabato 5 aprile nelle Sale Apollinee della Fenice, riconoscimento già conferito a musicisti come Arthur Rubinstein, Mstislav Rostropovič, Claudio Abbado, Karl Boehm, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein, creato nel 1979 da Bruno Tosi per celebrare le personalità più illustri della scena musicale internazionale e giunto quest'anno alla 37/a edizione.

I concerti diretti da Rudolf Buchbinder al Teatro La Fenice si apriranno con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in si bemolle maggiore, quindi il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol maggiore op. 58, e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in do maggiore op. 15.

Nell'occasione si rinnoverà l'appuntamento con le conferenze di approfondimento della Stagione Sinfonica, con un incontro con il musicologo Roberto Mori che il 3 aprile illustrerà il programma musicale della serata nelle Sale Apollinee.



