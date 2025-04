Deborah Compagnoni inaugura a Verona 'Vinitaly and the City'

Sarà la campionessa olimpionica di sci Deborah Compagnoni a tagliare il nastro di "Vinitaly and the City 2025", evento inaugurale del fuorisalone in calendario dal 4 al 6 aprile a Verona.

Nei calici dell'inaugurazione, nella Loggia di Fra Giocondo, vi sarà il Teàtrico Castello di Meleto Classico 1256 - Metodo classico toscano, official wine 2025 della rassegna dedicata a winelover ed enocuriosi, un metodo classico ottenuto da uve Sangiovese coltivate a oltre 400 metri nel cuore di Gaiole in Chianti.

Sono oltre 70 gli appuntamenti previsti tra degustazioni, masterclass, conferenze, incontri e visite guidate in programma, nell'evento diffuso dedicato al pubblico del Salone internazionale dei vini e distillati. Gli eventi si svolgono nel triangolo che comprende Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, luoghi simbolo della città patrimonio Unesco.



