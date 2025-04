Commercialista abusivo evadeva il fisco, sequestrati 1,1 milioni

La Guardia di Finanza di Padova ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 1.130.000 euro nei confronti di un imprenditore padovano, indagato per evasione fiscale e autoriciclaggio.

L'indagine è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Cittadella (Padova), in base a una verifica fiscale eseguita nei confronti della società operante nel settore delle consulenze amministrative nell'Alta padovana, che è risultata inadempiente agli obblighi tributari. Analisi sui documenti e approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che il titolare avrebbe conseguito un risparmio di imposta per oltre mezzo milione di euro, che poi sarebbe stato autoriciclato in due automobili aziendali e investimenti in auto d'epoca, orologi preziosi e polizze assicurative. Una parte sarebbe poi stata trasferita sui conti correnti della moglie, indagata per riciclaggio.

L'imprenditore da oltre un decennio esercitava le funzioni di dottore commercialista ma non era mai stato iscritto all'Albo professionale; altre due persone sono state denunciate per falsi documentali.

Tra i beni sequestrati figura denaro, quattro immobili, polizze assicurative, auto d'epoca, orologi di lusso e quadri d'autore di Maurice Utrillo, Arman ed Emilio Vedova, sull'autenticità dei quali sono in corso ulteriori accertamenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA